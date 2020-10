Kersti Sarapuu ütles, et jõudis septembri lõpus veel Paide Vee nõukogu esimehena pikendada juhatuse liikme Jaan Madise lepingut, kui sai teate, et üldkoosolek on ta maha võtnud. «Registriandmete põhjal näen, et vee-ettevõtte aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse on välja saadetud 20. septembril ning 30. septembril kutsuti mind kui Paide linna esindajat tagasi ja nimetati nõukogu uueks liikmeks Andres Müürsepp,» teadis Sarapuu öelda.