Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse andmetel põhinev veebilehekülg koroonakaart.ee näitas esmaspäeval, et nagu Järvamaal, on olukord vähemalt ametliku statistika järgi väga hea veel Hiiumaal ja Valgamaal.

Hiiumaal on aktiivseid koroonaviiruse haigusjuhtumeid vaid üks ja Valgamaal kolm. Ka Põlvamaal, Raplamaal, Läänemaal, Viljandimaal, Pärnumaal, Jõgevamaal ja Lääne-Virumaal jääb aktiivsete haigusjuhtumite arv alla kümne. Ülejäänud maakondades on see suurem.