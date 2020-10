„O2“ tõi eestlased taas kinno

Forum Cinemas Baltikumi juht Kristjan Kongo prognoosis, et „O2“ vaatajanumber kasvab veel oluliselt järgnevate nädalate jooksul. „“O2“ on selline Eesti film, mida tuleb nautida suurel kinolinal – see on eestlaste jaoks olulisel teemal valminud kunstiliselt nauditav teos, mida võib võrrelda Tõde ja Õigusega. Kindlasti toob peagi algav koolivaheaeg „O2“ vaatama pered, kelle jaoks see on hea võimalus tutvustada lastele olulisi sündmusi Eesti ajaloos ja teha seda põnevas mängufilmi võtmes.“ Kongo sõnul on kinokavad koostatud nii, et inimestel oleks võimalik „O2“ vaatama tulla hajutatult pikema perioodi jooksul neile sobival kellaajal. „Teatrisaalid on rahvast täis ja hea Eesti film toob rahva kindlasti ka kinodesse, sest kinos käia on sama turvaline. Desinfitseerime kino ruume pärast iga seanssi ja kaasaegsed kinosaalid võimaldavad hoida distantsi,“ kinnitas Kongo.