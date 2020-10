Mängusaali Peetris endises Kareda valla majas pidava MTÜ Energia ja Tervise Keskuse juhatuse liige Getter Klaas ütles, et juba on 25 inimest enda tulekust teada andnud ja jätkuva viirusohuga ajal on plaanis külastajate hulka mitte üle 40 lasta.