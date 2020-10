Raplast pärit Tilk on Paide Teatris kaasa teinud selle algusest peale ning jääb etendustesse mängima ka edaspidi.

Paide teatri juht Harri Ausmaa selgitas, et Paide Teatri mängukavas olevatest etendustest, kus tal on roll, ei kao Ursel Tilk kuhugi. Juba veebruaris on ta jälle "Blablabla" etendustega Paides laval," sõnas ta.