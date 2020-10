Aasta looma unejuttude võistlus ootab osalejaid

Kuna oktoober on aeg, millal nahkhiired teevad talvitumisplaane ning talvekuudeks Eestisse jäävate nahkhiirte jaoks tähendab see talveunne jäämist, on tänavuse võistluse teemaks unejutud. “Nahkhiirte tardunes talvitumine ilmestab hästi nende pisikeste loomade supervõimeid - nende kehatemperatuur langeb mõne kraadini ja südame töö aeglustub umbes 20 löögini minutis, rääkimata pea alaspidi rippumisest,” rääkis jutuvõistluse žürii liige, Eesti Loodusmuuseumi zooloogia osakonna juhataja Lennart Lennuk. “Talvituvate nahkhiirte jaoks on väga oluline aga rahu ja vaikus ning sellest tulenevalt valisimegi tänavusele konkursile teema - aitame nahkhiirtel rahus talvituda, luues neist unejutte ning samas õppides nende elu-olu paremini tundma,” ütles Lennuk.