Apteekides on nädalaga vaktsineeritud ligi 3000 inimest

Eesti Proviisorapteekide Liidu tegevjuhi, proviisor Ly Rootslase sõnul on inimestel väga suur huvi vaktsineerimise vastu ja mõnes Tallinna apteegis on juba enamus aegu eelbroneeritud. „Apteekides vaktsineerimine on olnud populaarne kõigil aastatel. Inimesed hindavad apteegis vaktsineerimise puhul kõrgelt mugavust, sest apteegid on pika lahtiolekuajaga ja asuvad ligipääsetavates kohtades. Sel aastal on inimeste kõrgendatud huvi kindlasti tingitud ka levivast COVID-19 viirusest ning soovitakse end igakülgselt kaitsta,“ tõdes Rootslane.

Ravimiameti andmetel on Eestisse toodud 153 000 doosi gripivaktsiini, mis on kogu hooajaks planeeritud kogus. Eelmisel aastal vaktsineeriti Eestis Terviseameti andmetel 132 000 inimest. Siinjuures on oluline teada, et vaktsiinide koguseid planeeritakse juba varakevadel ja selleks, et saada soovitud kogus vaktsiini, tuleb esitada prognoosid õigeaegselt.

Gripivaktsiin on retseptiravim ja selle kasutamine saab toimuda ainult arsti ettekirjutusel. Inimene ise end vaktsineerida ei tohi. Eestis on võimalik end vaktsineerida perearsti juures, vaktsineerimiskabinettides ja kolmandat aastat ka apteekides. Apteekides viivad vaktsineerimist läbi tervishoiuteenuse osutajad, apteek pakub vaid oma ruume.

Eestis on gripi vastu vaktsineerimise tase tunduvalt väiksem kui võiks olla lähtuvalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustest – vaktsineeritud peaks olema 75% riskigrupist. Seetõttu on ülimalt oluline muuta vaktsineerimine inimestele paremini kättesaadavaks ning teha laiaulatuslikku teavitustööd elanikkonnas. Apteegid teevad juba kolmandat aastat oma kuludega põhjalikku vaktsineerimise teavitust, mis on oluliselt tõstnud vaktsineeritute osakaalu.

2018. aastal moodustasid apteegis vaktsineeritud umbes 10% kõikidest gripi vastu vaktsineeritutest, kuu ajaga vaktsineeriti apteekides ligi 10 000 inimest. 2019. aastal vaktsineeriti Eestis gripi vastu kokku 134 109 inimest, nendest vaid kuu ajaga 14 000 apteegis (10,4% kõigist vaktsineeritutest). Kolmandiku apteegist vaktsineeritutest moodustasid eakad, kes on oluline osa riskirühmast.