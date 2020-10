Väikeste vallakodanikke vastuvõtt lükkub detsembrisse

Vald annab värskete ilmakodanike vanematele teada, et vastuvõtt ei jää ära ka tänavu. Küll aga on beebide ja nende vanemate tervise kaitseks vastuvõtu toimumise aeg lükkunud detsembrikuu algusesse lootuses, et selleks ajaks on koroonaviiruse levik mingil määral pidurdunud.