Mälestusvõistlusel sporditi sangpommidega

Sangpommientusiast Kalle Puss andis teada, et Järvamaalt oli kuus osavõtjat.

Kalle Pussi sõnul on need võistlused väga vajalikud. „Väga paljudel mõõduvõttudel ei ole noortel võimalust kergemate sangpommidega võistelda. Siinsetel mälestusvõistlustel aga on,“ põhjendas ta. „Samuti on Liiva võistlused olulised, sest aitavad säilitada Järvamaa sangpommitraditsioone. Siinkohal tänusõnad kauaaegsele korraldaja Kalle Pussile.“