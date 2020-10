Ööpäevaga lisandus 40 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 19 inimesel. Ida-Virumaale lisandus neli ja Jõgevamaale kuus. Hiiumaale, Lääne-Virumaale, Saaremaale, Pärnumaale, Tartumaale ja Viljandimaale üks. Viiel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 43,49.

Haiglaravi vajab 35 inimest

14. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 35 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti neli inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati seitse. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis surnud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 501 COVID-19 haigusjuhtumit 487 inimesega.

14. oktoobri seisuga on tervenenud 3060 inimest. Neist 2313 inimese (75,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 747 inimese puhul (24,4%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.