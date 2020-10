Maakonnaliini bussidesse tuleb nüüd siseneda tagauksest

Koroonaviiruse tulekuga kehtestati paljudel maakonnaliinidel reegel, et bussi tohib siseneda vaid tagauksest. Kui suvisel perioodil hakkasid reisijad taas esiuksest sisenema, siis nüüd on reeglid karmistunud ja bussifirma palub taas, et inimesed kasutaksid esiukse asemel tagumist.