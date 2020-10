Aeg on märgata noorsootöösse panustajaid

Koeru keskkooli huvijuht Kirsika Ilmjärv ütles, et nende koolil on selles osas meelejääv kogemus 2017. aastast kui Koeru keskkooli õpilasesindus valiti parimate sekka osaluskogude ja õpilasesinduste kategoorias. Kahtlemata on selline märkamine Ilmjärve sõnul noortele suur tunnustus ning annab indu edaspidiseks tegutemiseks ning on teistele suureks eeskujuks.

Ilmjärve sõnul on tunnustus osaks langenud ka teistele Järvamaa noorte organisatsioonidele ja noorsootöötajatele, mis tõestabki, et kandidaatide esitamisel tuleb olla aktiivne ning siis on lootust, et mõnes kategoorias tuleb ka märkamine.

TEAVE Tunnustuskonkursile saavad kandidaate esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud kaheteistkümnes kategoorias: *aasta noorsootöötaja *aasta huvikool *aasta noortekeskus *aasta noorteühing või -organisatsioon *aasta osaluskogu ja õpilasesindus *aasta noortemalev *aasta noortelaager *aasta kohalik omavalitsus *aasta noorsootööühing *aasta panustaja *aasta tegu noorsootöös *pikaajaline panus noortevaldkonda.

Kandidaate on võimalik esitada kuni 1.novembrini sel aastal läbi Harno konkursiveebi https://noored.konkursiveeb.edu.ee/. Selleks tuleb end kasutajaks registreerida/sisse logida kasutades HarID, ID-kaarti või Mobiil-ID võimalusi. Seejärel tuleb valida „Esita uus taotlus“ ning „Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2020“. Kui oled kogu vajaliku informatsiooni kandidaadi kohta kirja pannud, vajuta „Kinnita ja esita“.

Tunnustusürituse korraldajad juhtisid tähelepanu sellele, et tunnustuskomisjonile edastatakse hindamiseks ainult need kandidaadid, keda on esitatud vähemalt kahe erineva esitaja poolt. Rohkem teavet leiab tunnustamise korra kohta Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt https://www.hm.ee/et/noortevaldkonnatunnustamine.