Nädalavahetus on Paides tantsu päralt

Mõlemal päeval on kaks kontserti- kl 12 esineb eelkool, 9-14 a, 12-17aastased ning kl 18 algklassid, 16-22aastased. Kontserte juhib Inger.

Ainsan Järvamaa kavana pidi väljas Katrin Särkinen, kes pidi tooma trupiga "Liblikad" välja kava "Hambapesu on vahva". Paides nad lavalaudadele siiski ei astunud, sest seoses kooliaasta algusega toimusid rühma koosseisus muudatused.

Koolitants on noore tantsija jaoks justkui sõpruskonna kokkusaamine. Keskkond, mis koos toetavate õpetajate ning julgustavate tantsukaaslastega on loominguliselt inspireeriv ja innustav.

Looming vajab vaprust otsida, eksida ja katsetada, et selles peituks omanäoline loomejõud. See on miski, mis puudutab, haarab kaasa ja paneb mõtlema. Innustab tantsu kogema nii tantsija, tantsulooja kui vaatajana.