Tänava pikendus vaevleb maaküsimustes

Paide linnavalitsuse probleemidest Viisu kergliiklustee alla jäävate maade omanikega on Järva Teataja kirjutanud terve seeria lugusid. Nüüd on selgunud, et nagu Viisus, on maaküsimused omanikega kuni viimase ajani lahendamata ka eelmisel aastal valminud Aasa tänava pikenduse puhul.