Kuritegevus langes üheksa kuuga viis protsenti

Vägivallakuritegusid registreeriti 5956, mis on võrreldes mullusega kümme protsenti vähem. Vähem on registreeritud ka perevägivallakuritegusid – kokku 2406.

„Samas on muret tekitav see, et tapmisi ja mõrvu registreeriti oluliselt rohkem. Koos katsetega on registreeritud 43 tapmist ja mõrva, milles on hukkunud 33 inimest. 2019. aastal tapeti samal perioodil 18 inimest,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.