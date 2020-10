Videolugu: väldi «plastmassist» talverehvi

Aivar Lehtmets soovitas lisaks korralikule rehvimustrile (talverehvi turvisemustri lubatud sügavus minimaalselt 3 mm) tähele panna ja tunda rehvi peal olevaid parameetreid (rehvi laius, kõrgus, veljediameeter, pöörlemissuund). «Igast autost on leitavad kirjed (uuematel masinatel on need andmed kantud isegi sõiduki tehnopassi) soovitatava rehvimõõdu osas,» selgitas ta.