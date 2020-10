Kodanikupäeva aumärgile saab kandidaate esitada

„Me ei pane sageli tähelegi, kui suure osa meid ümbritsevast turvalisusetundest moodustavad vabatahtlikud algatused ja vabatahtlike inimeste töö, kes oma panuse eest ei soovi muud, kui vaid maailma paremaks ja elamisväärsemaks muuta,“ ütles rahvastikuminister. Ta lisas, et kodanikupäeva aumärkidega tunnustame neid sädeinimesi, kelle teod loovad meie ümber soojust ja üksteisemõistmist. „Tänu nendele inimestele on nii mõnigi mure saanud lahenduse või probleemne teema jõudnud laiemasse teadvusesse. Täname neid toimekaid ja suure südamega inimesi kodanikupäeval, sest just nemad muudavad oma kogukonna ja meie väikese Eesti veel paremaks,“ rõhutas Solman.