Välisminister Urmas Reinsalu ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus langetas põhimõttelise otsuse loobuda Lätist ja Leedust tulevatelt inimestelt eneseisolatsiooni nõudest juhul, kui nad on 48 tundi enne Eestisse tulemist teinud koroonaviiruse testi ning testi tulemus on negatiivne.