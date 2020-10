Mitmemiljonilisel ehitustandril valitseb tühjus

Järvamaa kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin ütles, et praegu on töödes käes see hetk, mil ehitustandril on kõik on nii tühi kui vähegi olla saab. See tähendab, et mastaapsemate lammutustöödega ollakse lõpusirgel, kuid uus ehitusjärg ei ole veel suurt hoogu saanud. Suuremates töödest on hetkel käsil näiteks treppide ehitamine.