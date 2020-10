Türi OTT-i eestvedaja Pille Marrandi ütles, et juba eelmine aasta näitas, et kauplemine ei rauge ka talveks. "Natuke vähemaks küll ostjaid ja müüjaid jäi, kuid mitte sedavõrd, et oleksime kaalunud ürituse üle nädalale viimist või üldse ära jätmist," meenutas ta.

Seetõttu plaanivad Türi OTT-i korraldajad samas rütmis ehk iganädalaste neljapäevaõhtuste OTT-idega edasi minna. "Praegu on küll tõeline buum, sest kauplejaid on nii palju, et mõnikord tundub, et ei mahu platsile äragi," lausus Marrandi.