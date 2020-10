Vaktsineerimise eelbroneerimine on apteekides lõppenud

Ly Rootslane lisas, et apteekides vaktsineerimist viivad läbi tervishoiuteenuse osutajad, kes said vaktsiini selle puuduse tõttu vähem kui oldi algselt arvestatud.

Apteekides vaktsineerimise võimalus loodi 2018. aastal eesmärgiga tõsta teadlikkust vaktsineerimise vajalikkusest ja seeläbi Eesti elanikkonna vaktsineerituse taset. Inimeste iga-aastane elav huvi apteekides vaktsineerimise vastu näitab, et seatud eesmärk on täitunud. „Sel aastal küsisid mitmed vaktsineerimas käinud inimesed, kas neil oleks võimalik järgmiseks sügiseks aega broneerida. See tõestab väga selgelt, et apteekides vaktsineerimisega tuleb jätkata ka edaspidi,“ tõdes Rootslane.