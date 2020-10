Tallinna–Tartu maantee ääres asuva Korba küla elanikud on mures selle pärast, et praegu ehitatava Võõbu–Mäo lõigu tõttu tõotab nende elu minna hulga keerulisemaks. Küla juurde rajatav viadukt on nii madal, et selle alt ei mahu läbi sõitma isegi pääste­autod põllutöömasinatest ja bussidest rääkimata.