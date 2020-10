Jaani Tares saab süüa nii suu kui silmadega

Järvamaal ei avata söögikohti just sageli. Kohe, kui mõnes avalikus kohas on toidulõhnu tunda, tekitab see rohkelt kõneainet. Viimasel ajal sosistatakse augustis Järva-Jaanis uksed avanud Jaani Tare kohta, et seal saab hästi süüa ja toidud näevad välja nagu nooblis restos. Uue toidukoha edu kinnitavad pikad järjekorrad lõuna ajal ja rahvast täis söögisaal.