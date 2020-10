Koroonatesti saab nüüd Järvamaal teha sagedamini

Avaliku testimise koordinaator, Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik selgitas, et saatekirjaga proovi andmiseks on Synlabi meedikutega mehitatud testimisfurgoon Paides vastavalt piirkondlike perearstide otsustele, keda saata testimisele. "Seega reguleerime oma käimiskordi vastavalt testimise nõudlusele. Oleme siinkohal paindlikud ja soovime võimalikult kiirelt testimisvõimalust pakkuda," lausus ta.

Nii ongi juhtunud, et viimasel neljal nädalal on Synlabi meedikud testimisfurgooniga käinud Paides ninaneelu proovi võtmas neljal kuni kuuel päeval nädalas. Vastuvõtt kestab tavaliselt sõltuvalt külastuste arvust kaks kuni kaks ja pool tundi. Nädalavahetustel või kui registreerijaid on vähem, on kohapeal oldud ka 15 minutit kuni tund.