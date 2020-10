Rakvere politseijaoskond. On 18. detsember aastal 2019. Kell on saanud just 14.15 ja eriasjade uurija palub kannatanul istuda. Tol on palju rääkida: Paide naine, kellele mees armastust avaldas ja suuri rahasummasid üle kandis, osutus petturiks. Armukelmiks!

«Pole ma just mingi rikkur, aga päris puruvaene ka mitte,» kirjutab ta kaks kuud varem ühes kohtinguportaalis nähtud tutvumiskuulutuse peale ning mainib, et on tagasihoidlik selleks, et kohe helistada. «Tegelen talupidamisega, kasvatan teravilja ja see meeldib mulle.»