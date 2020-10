Koolivaheajal tuleb jääda ettevaatlikuks

„Meie koolid on teinud väga head tööd turvalise koolielu tagamisel, nüüd on käes aeg hinge tõmmata,“ sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Oleme suutnud ühiste jõupingutustega viiruse leviku kontrolli all hoida ning saanud jätkata võimalikult paljus tavapärast elu. Et see nii jääks, tuleb ka koolivaheajal säilitada ettevaatlikkus,“ lisas ta.