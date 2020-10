Lauri Läänemets: Eesti maine ja demokraatia kriisi lahendus võiks olla Jüri Ratase vähemusvalitsus

Mart Helme sõnavõtt ei ole midagi, mida saaks lihtsalt eirata ja kui Jüri Ratasel on siin tuge vaja, siis peavad opositsioonierakonnad seda talle pakkuma. See on see koht, kus Eesti rahvas ja toetus ning mõistmine lääne riikide poolt on olulisem, kui poliitikute positsioon valitsuses või opositsioonis.