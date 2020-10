Järvamaa noored ja piirkond pälvisid tunnustust

Piirkonna „Aktiivne 4H liige aastal 2020“ – Gertu Liidemann. Ta on aktiivne ja usaldusväärne 4H liige, kes paistab silma enda tegudega nii kodukohas kui ka piirkonnas. Ta on pidevalt abiks piirkonna juhendajatele ning piirkonnajuhile, et organiseerida ja ellu viia nii klubisiseseid kui ka piirkondlikke ettevõtmisi. Ta julgeb võtta enda kanda juhirolli ning saab sellega suurepäraselt hakkama. Tema vastutus- ja kohusetundlikkus on eeskujuks ning sellest lähtuvalt ei tee ta kunagi midagi poolikult. Olgu selleks siis piirkonna talvelaagri korraldamine, heategevusse aja investeerimine või vabatahtlikuna panustamine. Tema klubikaaslased on teda iseloomustanud kui naljakat, hoolivat, toredat, ägedat ja super-hüper inimest.