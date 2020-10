Ööpäevaga lisandus 7 positiivset koroonatesti

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati kolmel inimesel. Pärnumaale lisandus kaks ja Jõgevamaale üks. Ühel positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 35,29.

Tallinna lisandus kaks uut nakatunut. Harjumaa uute juhtumite puhul on ühel juhul tegemist nakatumisega läbi perekontakti. Ühel juhul toodi haigus sisse Šotimaalt. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kuut kollet, esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on seitse haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Kooli koldes on kuus inimest ning uues töökoha koldes kuus nakatunut.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on 1 458 inimest, kellest 235 on haigestunud.

Jõgevamaale lisandunud juhtumi puhul on tegemist nakatumisega läbi töökontakti. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 607 inimest, kellest 60 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.

Pärnumaale lisandund kaks juhtumit on seotud varasema haigestunuga. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 46 inimest, kellest 16 on haigestunud.

Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 19 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 36 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 830 inimest, kellest on haigestunud 153.

Haiglaravi vajab 33 inimest

19. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 33 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju ei saadetud ühtegi inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati üks. Uusi COVID-19 surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 514 COVID-19 haigusjuhtumit 500 inimesega.

19. oktoobri seisuga on tervenenud 3 229 inimest. Neist 2 404 inimese (75,5%) haigusjuhtum on lõpetatud, 825 inimese puhul (24,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud üle 243 000 esmase testi, nendest 4 085 ehk 1,67 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata siit!

Eesti inimesed on olnud tublid, seni kehtestatud piirangud on toiminud

Oleme olnud tublid, kuid ärme kaota valvsust. Kehtestatud piirangud on seni toiminud ja viiruse levik on stabiilne. Lähinädalad näitavad, kas uute nakatunute arv püsib samal tasemel, hakkab langema või tõuseb taas. Ühise pingutusega saame tõkestada viiruse levikut ja jätkata oma tavapärase eluga.

Koolivaheaeg võib saada viiruse leviku kriitiliseks murdepunktiks. Hoolivalt käitudes saame kõik nakatumist vältida. Puhka koolivaheajal Eestis. Vaba aja veetmise võimaluste kohta saad info näiteks oma lähimast noortekeskusest. Kohalikud noorsootööasutused pakuvad tavapäraselt vaheajal palju huvitavaid tegevusi ja on arvesse võtnud ka selle, et tuleb tagada osalejate turvalisus. Palju üritusi ja tegevusi toimub värskes õhus.

Negatiivse koroonaviiruse testiga tohib alates esmaspäevast Balti riikidest ja Soomest tulla Eestisse ilma eneseisolatsioonita. Eesti soovib Balti riikide ja Soome vahel ühise liikumisruumi taastamist, kuna COVID-19 seotud epidemioloogiline olukord on regioonis sarnane ning ühine liikumisruum loob võimaluse hoida piirkonnas võimalikult tavapärast elu. Endiselt kehtib soovitus reisida vaid vältimatu vajaduse korral, mis on eriti aktuaalne arvestades eesootavat koolivaheaega.

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa siit!

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA mobiilirakendust alla laaditud 158 164 korda ja haigeks märkinuid on 107.