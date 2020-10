Inspiratsiooniseminar ja -programm ootavad karjääripöörajaid

Karjääripöörajatele suunatud kahe algatuse eesmärk on innustada ja julgustada inimesi, kes kaaluvad järgmise karjäärivalikuna õpetajaametit. Inspiratsiooniseminar sobib eelkõige neile, kes on õpetajaameti peale mõelnud, kuid pole oma valikus siiski veel veendunud. “Inspiratsiooniseminari eesmärk on anda selgem tunnetus, kas õpetajaamet võiks olla järgmine elukutse valik. Aga neile, kellel see soov ja teadmine on küpsem, soovitame kandideerida neljast moodulist koosnevasse programmi “Jah! Õpetajaks!””, selgitas Ratas.