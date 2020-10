Talveajale üleminek muudab Järvamaad läbivad rongid kiiremaks

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo ütles, et muudatusi tuleb ka Tartu, Rapla-, Türi- ja Viljandi reiside sõiduplaanidesse. "Remonttöödest tingitud kiiruspiirangud lõppevad ning Türi ja Viljandi reiside sõiduajad lühenevad. Ekspressrong hakkab praegu Viljandisse sõitma tunni ja 55 minutiga, loodame, et see väheneb detsembris veelgi.“