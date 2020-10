Lux Expressi tegevjuhi Janno Ritsbergi selgitusel on ettevõte soetanud kuu aja varu meditsiinilisi maske, et anda tasuta mask neile, kes bussi sisenedes seda juba ei kanna. Sõitjate ja bussijuhtide ohutuse huvides on maski kandmine Lux Expressis tungivalt soovituslik kogu sõidu vältel.