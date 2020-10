Bagisõidutajad said tuleristsed

Paide mudeliringi juhendaja Tarmo Alt andis teada, et Lauri Punapart, Roonald Rikberg, Kert Rohtärv ja Andreas Avloi startisid antud võistlusklassis esmakordselt. Randolf Alt on selles klassis Eestis juba tuntud sõitja ja mõnikord ka võitja.

Alt lisas, et nende uustulnukad täitsid oma peamise ülesande- saada võistlustest esmane kogemus ja proovida nii autot kui ka ennast uutes võistlustingimustes. „Nende jaoks oli see üsna järsk üleminek umbes kolm korda kiiremate autode juurde. Arvestades, et poisid olid oma uusi autosid saanud sõidutada vaid ühe kuu jagu läks esimene võistluskord hästi,“ hindas ta.