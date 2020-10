Taavi Tiidor ja Villu Plink võtsid eelmisel nädalal Türi kiriku altariseinalt alla Moosese ja Kristuse käega Ristija Johannese, et need Tallinna näitusele toimetada. FOTO: Ackermann.ee blogi

Eelmisel nädalal jagas muinsuskaitseamet aastapreemiad. Kuigi kandidaatide hulgas olnud Koeru kirikust leitud haruldane krutsifiks laureaaditiitlit ei pälvinud, sai võidumaitset tunda kogu see suur seltskond, kes viimase kolme aasta jooksul Koeru, Türi ja Järva-Madise kirikus on mahukat uurimistööd teinud. Põnevamad leiud kolmest kirikust on praegu viidud pealinna, kus neid 6. novembril avataval näitusel huvilistele eksponeeritakse.