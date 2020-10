Jalgpallipoisid näitasid koolide meistriliigas head mängu

Hillar Hanssoo põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Andres Siilak ütles, et Viljandi kunstmurustaadionil said meistriliiga mängudes kokku 12 kooli esindused. "Meistriliiga tähendab koolispordi võistlustel seda, et mängijad on enamjaolt jalgpallitreeningutes osalejad," selgitas ta.