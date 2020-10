Mais langeb taevast tuhat ameeriklast

Oktoobri alguses Eestis käinud USA Euroopa maavägede ülem kindral Christopher G. Cavoli ütleb Postimehele antud intervjuus, et õppus «Defender ’21» keskendub Kagu-Euroopale. «Siin, Kirde-Euroopas, Baltimaades korraldame mõne sissetungiõppuse, dessantrünnaku. Me toome globaalse kiirreageerimisjõu, ühe 82. dessantdiviisi brigaadi, lennukiga otse Põhja-Carolinast Fort Braggist, kust nad hüppavad Eestisse ja näitavad strateegilise jõu globaalset haaret. See täiendab paari asja, mida oleme Eesti kaitsejõududega teinud viimased paar nädalat,» selgitab ta.