Koroona lükkas kevadise juubelikohtumise sügisesse

Peolauas meenutati ühisasutuste loomisprotsesse, õppereise, koostööseminare, samuti ka seda, et liidu asutamise ajal ei olnud toona kaks KOVi volikogu liidu loomise poolt, need olid Imavere ja Albu.

Kõige suuremaks omavalitsuste koostööks, mis ka tänasel päeval toimiv, lugesid kohaletulnud AS Järvamaa Haigla loomise, otsus haigla just aktsiaseltsi vormis teha sündis vallavanemate ja linnapeade kogu ajal. Ühiste ülesannete täitmiseks loodi ka AS Väätsa Prügila, MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus, MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, SA Järvamaa Arenduskeskus ja tänaseks tegevuse lõpetanud SA Kesk-Eesti Noortekeskus.