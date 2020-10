Pensionireform tuleb: Riigikohus ei tunnistanud pensionireformi põhiseadusevastaseks

„Riigikohtu tänane otsus kinnitas seda, mida teadsime juba varem. Teise sambasse on oluline tuua täiendavat vabadust ja uusi valikuid kogumisvõimaluste mitmekesistamiseks,“ ütles rahandusminister Martin Helme. „Mõned tehnilised parandused on seaduses tarvis veel teha, kuid need ei mõjuta algset reformiplaani,“ lisas minister.

Teise samba reformi jõustudes muutub teisest sambast lahkumine ja sellega liitumine uuel aastal vabatahtlikuks. Kõik soovijad saavad teises sambas kogumist senisel kujul jätkata, täiendavalt selleks midagi tegema ei pea. Kui praeguses teise samba süsteemis teeb investeerimisotsused pensionifondi valitseja, siis uue võimalusena saab inimene ise otsustada, kuhu oma teise samba raha investeerida.

Selleks tuleb luua pensioni investeerimiskonto, suunata uued sissemaksed sinna ja/või teha oma senise fondi osakud rahaks ja kanda raha pensioni investeerimiskontole ning ise edasi investeerida. Alati on võimalik ka sellest loobuda ja suunata uued sissemaksed taas pensionifondi või vahetada pensioni investeerimiskonto kaudu kogutud raha pensionifondi osakute vastu. Investeerimiskontot saab kasutama hakata septembrist 2021.

Kui seni puudus võimalus teise sambasse kogumine katkestada, siis uuest aastast tekib ka see võimalus. Kogumise katkestamiseks tuleb esitada teisest sambast lahkumise avaldus. Lahkudes on võimalik seni kogutud raha välja võtta makstes sellelt 20 protsenti tulumaksu või jätta raha fondi edasi intresse koguma. Teatud vanusesse jõudes saab selle kasutusele võtta tulumaksuvabalt või makstes tulumaksu vähendatud määras.

Teise sambaga saavad 2021. aastast liituda kõik need, kellel seda siiamaani pole. Ka sambast lahkudes on võimalik kümne aasta möödudes sinna naasta ja taas kogumist alustada.

Kui enamik uuendusi jõustuvad 2021. aastal, siis reformiseadusega muudetakse ka pensionile jäämisega seotud reegleid ja mitmed muudatused jõustuvad nüüd kohe. Nimelt on seaduse jõustumisest alates igaühe enda valida, mil viisil oma kogutud raha teisest sambast välja võtta, kas eluaegse või tähtajalise pensionina või lihtsalt ühekordse väljamaksena. Oluline on siin aga tähele panna, et tulumaksumäärad muutuvad 1. jaanuarist 2021. Eluaegne ja pikk tähtajaline pension muutuvad siis maksuvabaks ning ühekordse väljamakse ja lühemate tähtajaliste pensionide puhul saab tulumaksumäär olema 10 protsenti.

Teise samba reformiga tekkivad valikud ei mõjuta kuidagi teise samba maksete ajutist peatamist. Riik peatas 4 protsendi arvelt tehtavad kanded teise sambasse tänavu juulist kuni 2021. aasta septembrini. Brutopalgast tehtavad 2 protsendi maksed teise sambasse jätkuvad automaatselt. Kes soovivad ka oma 2 protsendi maksed peatada, saavad teha tänavu oktoobris vastava avalduse. Tuleva aasta septembris taastuvad sissemaksed automaatselt nii neil, kes loobusid ka oma 2 protsendi maksete tegemiseks kui neil, kes jätkasid.

Teise sambaga on liitunud umbes 760 000 inimest. Võimalikke uusi liitujaid on kuni 100 000. Need on tööealised inimesed, kes ei ole teise sambaga liitunud.

Teise samba reformi kohta saab lisa lugeda siit rahandusministeeriumi kodulehelt.