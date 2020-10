Ministeerium ei andnud enam ajapikendust Paidesse kahe perearsti leidmiseks

8. septembril saatsid Järvamaa haigla juhatuse liige Andres Müürsepp, Paide linnapea Priit Värk ja Järva vallavanem Rait Pihelgas sotsiaalminister Tanel Kiigele kirja, milles andsid teada, et Paide esmatasandi tervisekeskus ei ole endiselt täielikult täidetud, mis tähendab, et kaheksast perearstipraksise kohast on täidetud kuus.