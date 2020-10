Lauri Läänemets: Riigikohtu lahend avab debati Eesti maksusüsteemi reformimiseks

Penisonireformi jõustumine avab arutelu selle üle millega kaetakse tulevikus pensionisüsteemi augud. Meil on nüüd poolik lahendus, mille tõttu kärisevad tuleviku pensionite vahed suureks ning tekivad jõukamad ja vaesed pensionärid. Samas on olnud seni põhimõte, et pension peab tagama väärika majandusliku toimetuleku vanaduspõlveks. Praegu on tekkinud aga oht, et need kes kogumisest loobuvad, kukuvad allapoole vaesuspiiri ja jäävad sotsiaaltoetustest sõltuma või peame rahvapensionit oluliselt tõstma.