Enim vargusi eluruumidest pannakse toime lukustamata ukse või lahtise akna kaudu

Eluruumidest varguste arv on aasta-aastalt vähenenud. 2019. aastal oli varguste arv viimase viie aasta madalaimal tasemel. Võrreldes möödunud aasta esimese 9 kuuga on sel aastal eluruumidest varguste arv samal tasemel, ent siiski tasub inimestel mõelda oma vara hoidmisele.

Lukustamata uks, lahtine aken või aknast paistvad väärtuslikud esemed on varastele ahvatluseks ning annab neile märku, et kodust on midagi võtta. Enim varguseid pannakse toime reedest pühapäevani, mil on suurim tõenäosus, et inimesed viibivad kodust eemal. „Kui koduomanik unustab uksed lukustada või aknad lahti, on varaste jaoks pool tööd juba tehtud. Sestap on oluline meelde tuletada, et olles ise oma vara esmased kaitsjad, saame väikeste tegudega vargusi ennetada,“ sõnas PPA juhtivkorrakaitseametnik Nurmely Mitrahovitš. Ta lisas, et varastele meeldib tegutseda varjatult, mistõttu tasub kasutusele võtta kõik abinõud, mis pikanäpumehi eemale peletaks – valgustus, signalisatsioon, kaamerad.

Mitrahovitš sõnas, et enim pakub varastele huvi sularaha, erinevad tööriistad, jalgrattad ning samuti ehted ja arvutid. „Huvitutakse sellistest esemetest, mida saab hõlpsasti kaasa viia ja kiirelt edasi müüa,“ lisas Mitrahovitš. Ta tuletas meelde, et kindlustusleping ei aita kahju ära hoida, küll aga on sellest palju abi, kui kahju on juba tekitatud, kuid ka kindlustuse puhul peab oma varaga hoolikalt ümber käima.

MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari sõnul saavad varguste ennetamiseks ühe piirkonna elanikud koos palju ära teha. „Lisaks enda vara kaitsmisele on võimalik moodustada naabrivalvepiirkond, et seeläbi luua tugev ja ühtehoidev kogukond ning olla üksteisele abiks vara ja kodu hoidmisel.“

Politsei tuletab meelde, et kui sisselöödud aken või lahtine uks annab märku, et koju on sisse murtud, tuleb koheselt kutsuda politsei, helistades hädaabinumbril 112!

Kuidas oma kodu ja vara kaitsta? • Lukusta välisuks ka siis, kui oled kodus. • Kui kodust lahkud või magama lähed, sulge aknad ja lukusta uksed. • Veendu enne oma vara juurest lahkumist, et see on turvalises kohas (näiteks jalgrattad ja muruniiduk lukustatud ja võimalusel valvega kuuris) • Vaid üheskoos saab luua turvatunnet. Tunne oma naabreid ja kaalu koos nendega naabrivalvepiirkonna loomist. Head suhted naabritega aitavad sul rahuliku südamega kodust eemal viibida ka pikema perioodi vältel ja nautida puhkust. Seega olles kodust pikemalt ära, teavita sellest usaldusväärseid naabreid ja palu neil aeg-ajalt sinu postkasti tühjendada. • Märgista sulle väärtuslikud esemed (näiteks tööriistad, jalgratas, kodutehnika), tee neist fotod ja salvesta kindlasse kohta. Märgistatud esemeid on raskem varastel edasi müüa ja hiljem on asjade omanikke varga tabamisel lihtsam tuvastada. • Vargusi aitab ära hoida see, kui paigaldad valveseadmed või kasutad turvafirma teenuseid. • Hoia autovõtmeid toas kindlas kohas, näiteks metallist või fooliumiga vooderdatud karbis. Ära hoia võtmeid välisukse ega akende läheduses. • Märgates enda elukoha lähistel kahtlast liikumist või tegevust nii päevasel kui öisel ajal, anna sellest koheselt teada politseile helistades numbrile 112.