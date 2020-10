Spordivõistlustele siseruumides kehtivad sel hooajal karmid reeglid

Kui järgida punkt-punktilt kõiki Eesti Olümpiakomitee ettekirjutusi spordivõistlustele, mis on kehtestatud alanud sisehooajaks koroonaviiruse levikuga seoses, jääks suur osa spordialasid kahjuks publikuta. Aga just rahva toetus ja kogukonnatunne on see, mis sportlasi innustab ja mille najal sirgub aladele järelkasv.