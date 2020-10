Pensionireform paneb inimesed valiku ette

Teisest sambast saab raha välja võtta, kuid see tähendab, et inimesele langeb suurem vastutus pensionieas hakkama saamise osas FOTO: Sille Annuk

Teisipäeval tegi riigikohus teatavaks, et ei leidnud pensioni teise samba reformis vastuolusid põhiseadusega ja reform jõustub varem välja käidud kava järgi. See tähendab, et tööealised inimesed saavad peagi võimaluse võtta kohustuslikust pensionifondist raha välja ning pensionärid õiguse lõpetada enne 2021. aastat sõlmitud pensionileping ja nõuda ühekordset väljamakset.