Hooletu suitsetamine on nõudnud tänavu 14 inimelu

Eluhoonetulekahjusid on tänavu olnud 450. Hooletu suitsetamise tõttu puhkenud tulekahjus hukkus 14 inimest, vigastada sai 29 inimest. Mullu hukkus aasta esimese üheksa kuu jooksul hooletust suitsetamisest põhjustatud tulekahjudes 16 inimest. Kuigi olukord on varasemate aastatega võrreldes küll pisut paranenud, on suitsetamine jätkuvalt üks olulisemaid eluhoonetulekahjude tekkepõhjusi.

Suitsetamise tõttu on tänavu saanud alguse 85 eluhoonetulekahjut, neist 20 on saanud alguse rõdult. Põhjuseks on olnud nii ülemistelt rõdudelt alla visatud suitsukoni kui ka suitsukoni ebapiisav kustutamine või valesti valitud tuhatoos. „Tuleb meeles pidada, et hooletu suitsetamise puhul võib tulekahju puhkeda väga lihtsalt ja kiiresti – piisab sellest, kui hõõguv suitsukoni satub kokku põlevmaterjaliga,“ ütles Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viktor Saaremets ja tõi näiteks, et ühtviisi ohtlikud tegevused on sigareti suitsetamine voodis ning hõõguva suitsukoni alla viskamine rõdult, sest mõlemal juhul on oht tulekahju puhkemiseks suur. „Piisab sellest, et säde langeb kuivale ja kergesti süttivale pinnale ning põleng võib puhkeda juba sekunditega.“