Käru ja Türi vahel elavneb bussiliiklus

Türi valla majandusosakonna juhataja Urmas Kupp ütles, et vajaduse selliseks sammuks tingis Käru ja sealt kandist kooli käivate õpilaste mure, et nad peavad pärast tundide lõppu kojusaamist pikalt ootama. Seni sõitsid nad koju rongiga, mis väljus Türilt kell 15.25. "See tähendas paljudele lastele ja noortele tund kuni poolteist ootamit," märkis ta.