Teine ettevõtete akadeemia läks täissaalile

Akadeemiat korraldav tootmisettevõtete koostöövõrgustiku koordinaator Kristina Gudinas rääkis, et teemat avas AS Swedbank tööstusettevõtete osakonna juht Raul Kirsimäe, kelle jutust jäi kõlama, et töötlev tööstus on Eesti suurim majandussektor, mis annab 15 protsenti Eesti SKP-st ja kus töötab 121 tuhat töötajat.