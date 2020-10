Ühtegi grippi nakatumist pole sel hooajal veel registreeritud

Jätkuvalt on domineerivaks viiruseks rinoviirus. Umbes 30-40% täiskasvanutel esinevate nn külmetushaiguste põhjuseks on rinoviirused. Rinoviirustele on iseloomulikud aevastamine, nohu, vahel esineb ka valulik kurk. Lastel võivad lisanduda köha ja palavik.