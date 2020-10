Selle ajaga on raamatukogu muutunud nähtavamaks: veebis on kodulehekülg ja Facebookis sotsiaalmeediakonto, kus tutvustada uusi raamatuid, anda lugemissoovitusi ja avaldada uudiseid. «Loen ise palju ja annan raamatusoovitusi, palun ka lugejatel oma lugemiselamusi jagada,» ütleb Velitschinsky. «Ega raamatukogudel ole palju väljundeid, kus uusi lugejaid värvata, aga inimestele on vaja lähemale saada.»