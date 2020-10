Paide linna spordiasutustes käijad, kes pärast treeningut või ujumist duši alla lähevad, on omal nahal kogenud, et algul kehale piserduv soe vesi asendub mingil hetkel jääkülmaga või siis tuleb esiotsa kohe kaela külm vesi ja see läheb alles aegamööda soojemaks. Miks see nii on?