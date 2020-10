Sotsiaalmeedia staar Miku elab nagu kuninga kass

Kui palju said sina sünnipäevaks õnnitlusi oma sotsiaalmeedia kontodele? Paarsada, parimal juhul ehk poole rohkem. Miku on üks pealtnäha tavaline Sargveres elav triibik, kuid tema sai sel nädalal kümnenda eluaasta täitumise puhul sotsiaalmeedia kontodele ligi 900 püstist pöialt või südant, mis väljendasid fännide parimaid soove. 70 inimest ei pidanud paljuks kirjutada talle kommentaaridesse eraldi õnnesoove.

Miku perenaine Klaarika Uusmaa ütles, et Mikul on tõepoolest oma jälgijaskond ja fännid ning ükskõik, mida ta temast ei postitaks, siis reaktsioonid on enamasti sama tormilised. «Mul on selle üle vaid hea meel, sest Miku ongi eriline ja armas kass, kes väärib tähelepanu ja armastust,» lausus ta.